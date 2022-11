A Fiano, il Pnrr promette un Comune più Smart

E’ successo qualche settimana fa: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha premiato anche Fiano. l Comune dell’Oltrestura riceverà infatti 78mila euro per la digitalizzazione dell’apparato informatico comunale. “L’obiettivo - si legge sul sito del Dipartimento della trasformazione digitale - è quello di migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento”. Insomma, l’obiettivo è snellire la burocrazia e velocizzare le pratiche. Con quei soldi verranno trasferiti tutti gli archivi informatici dal server in cui sono adesso a un cloud, e verrano inoltre rinnovati i software che al momento usano gli uffici comunali per renderli più efficienti. Il rinnovamento generale dei sistemi informatici consentirà agli uffici comunali di dialogare meglio, uniformando i software per far sì che lo scambio di informazioni possa avvenire meglio. Fin qui tutto bene, ma resta la domanda: per i cittadini...

