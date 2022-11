Un nuovo sito internet perchè vogliamo crescere insieme a voi

Ebbene sì! Da oggi siamo online con una nuova versione de LA VOCE all’indirizzo www.giornalelavoce.it. Un nuovo sito internet. Più veloce. Più bello. Più tutto, ma sempre con lo stesso identico obiettivo: accompagnare giorno per giorno e ora per ora i nostri lettori a capire quel che ci sta succedendo intorno. Una nuova veste ma soprattutto un nuovo sistema informatico facile e accessibile. E questa volta non si tratterà di un semplice restyling ma di un tentativo vero di offrire un’esperienza digitale senza pari sul territorio, partendo dai numeri di oggi che sono qualcosa di incredibile. Più di 8 milioni di pagine visualizzate all’anno e più di 2 milioni di utenti unici. Si aggiunge il forte impatto sui “social”, sulle nostre pagine e gruppi Facebook, su Instagram, twitter e da più di un anno anche su YouTube.

Ci rinnoviamo perché sono sempre di più i cittadini che si sono aggiunti ai “fedelissimi della carta”. Un nuovo pubblico che si informa sugli smartphone, sui tablet, sui computer. Nuovi lettori alla ricerca di contenuti tempestivi, precisi e accurati, articoli, video e newsletter.

La buona informazione ha un costo per chi la produce e un grande valore per i cittadini di un Paese democratico. Per questo il sito avrà un buon numero di articoli gratuiti ma anche molti contenuti specifici acquistabili ad un piccolo prezzo settimanale.

Il sito è anche interattivo e permetterà a tutti di trasformare sé stessi o la propria associazione in produttori di notizie della sezione “eventi”. Come vuole la tradizione dei giornali locali poi, www.giornalelavoce.it, dedicherà uno spazio ai morti con la nuova categoria “necrologie”. Infine una serie di strumenti consentiranno ai nostri Agenti pubblicitari di fare un vero e proprio salto in avanti nella vendita degli spazi.

In questi quasi 25 anni siamo cresciuti tanto e oggi ci siamo messi in testa di voler crescere ancora di più. Lo faremo insieme alla società Miles 33 specializzata in questo settore e che già può contare sull'esperienza maturata insieme ad un numero incredibile di clienti in tutto il mondo, dal Bristol Post a The Boston Globe, passando da Virgin Radio a Radio Monte Carlo.

incontriamoci su www.giornalelavoce.it