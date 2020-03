Trasferta in Portogallo per Gioele De Cosmo del Team Trek-Pirelli, impegnato domenica 8 marzo nel XCO BTT Vila Franca. Il mappanese, specialista del cross country, si è presentato sulla linea di partenza della categoria Elite insieme ai compagni di squadra Vlad Dascalu, anch’egli Elite, e Simone Avondetto, quest’ultimo iscritto tra gli Under 23. I tre atleti si sono cimentati su un percorso tanto tecnico quanto impegnativo, caratterizzato dalla presenza di molta acqua e fango vista la pioggia caduta durante la notte. De Cosmo e compagni non si sono però tirati indietro, anzi, hanno mostrato di essere in ottima forma, chiudendo tutti e tre nella Top Ten. Gioele ha concluso la sua gara al XCO BTT Vila Franca all’ottavo posto con il tempo di 1h31’24”613, leggermente dietro al gruppo di testa: “Ho sofferto molto nei primi tre giri sia in salita che in discesa, poi sono andato sempre meglio, rendendomi protagonista di buon ultimo giro. Sono felice di aver corso in Portogallo e di aver fatto un po‘ di ritmo. Peccato per la vittoria sfumata di Vlad, ma questa trasferta va archiviata comunque positivamente”.

Per la cronaca, quarto classificato Dascalu in 1h28’57”993 e decimo posto di Avondetto (terzo nella speciale classifica riservata agli Under 23) con il riscontro cronometrico di 1h31’51”012.