Sabato 28 e domenica 29 marzo la Canavese MTB, scuola nazionale di mountain bike di Candia Canavese, avrebbe dovuto ospitare il Trofeo Rossetto, gara valida come prima prova della Coppa Italia Giovanile e riservata alle categorie Esordienti, Allievi e Juniores, ma l’evento è stato annullato. L’infaticabile Aldo Cipriano, direttore sportivo della stessa Canavese MTB, non si è perso d’animo e in questi giorni di forzata reclusione ha aperto il cassetto delle idee, ideando e portando a termine il suo progetto: costruire una bici grande.

Doveva essere la gara nazionale programmata per domenica 29 marzo a suggellare il decimo anno di attività della Canavese MTB, ma purtroppo per cause di forza maggiore per il momento bisogna accontentarsi di questo manufatto a ricordo.

Appena possibile sarà posizionato al Bike Park di Candia Canavese, dove come sempre il percorso è percorribile da tutti i bikers, con l’augurio di rivedersi al più presto per pedalare e poter passare del tempo assieme.

