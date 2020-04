Reduce dall’ottavo posto nel XCO BTT Vila Franca, in Portogallo, Gioele De Cosmo ha fatto da settimane ritorno a casa sua, a Mappano, in attesa di conoscere i suoi prossimi impegni agonistici. A causa dell’emergenza Coronavirus, il calendario nazionale e internazionale ha subito numerosi rinvii e cancellazioni, ma l’atleta Elite del Team Trek-Pirelli non si perde d’animo. Il giovane mappanese si sta tenendo in forma in questi giorni allenandosi a casa, anche sul balcone in mountain bike, grazie a due brand di riferimento nella navigazione satellitare e nell’indoor training come Garmin e Tacx, vista la partnership tra lo stesso Team Trek-Pirelli e Garmin Italia.

Questo lungo stop delle competizioni è un vero peccato, perché Gioele De Cosmo in terra portoghese aveva disputato una gara in crescita, con un ultimo giro molto veloce nel quale aveva mostrato una buona condizione di forma. Ma come sta affrontando queste giornate il rider mappanese neo ventitreenne? “Sto facendo i rulli, alterno strada e mountain bike per cambiare posizione. In balcone non è il massimo, ma riprendo quella sensazione di stare in sella e con la testa posso sognare di essere in discesa, su un sentiero. Non solo rulli però: Cerco di migliorare qualche aspetto, allenare bene il discorso palestra a casa, fare esercizi sulla mobilità”. Sui social, sono diventate virali le foto dei suoi allenamenti in balcone e Gioele svela una curiosità: “Indosso il casco perché mentre mi allenavo è passata mia mamma e mi ha detto che era pericoloso, con la ringhiera vicina. Così ho messo il casco”.

