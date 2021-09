Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica 12 settembre è stata un’altra giornata da ricordare per Emanuele Savio. Il giovane talento del Bussolino Sport ha corso in Trentino Alto Adige nella penultima gara di Coppa Italia XCO

Esordienti e Allievi, in programma a Lavarone. In una splendida giornata di sole, su un tracciato incorniciato dalla bellezza dell’Alpe Cimbra, i primi a partire di buon mattino sono gli Esordienti 1, con lo stesso Savio chiamato a rappresentare i [...]