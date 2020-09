Domenica 6 settembre il Team Bussolino Sport schiera tre giovani atleti alla prova unica del Campionato Regionale cross country per le categorie Esordienti ed Allievi, in programma a Caulera Trivero. Tra gli Esordienti secondo anno, in gara Francesco Nada ed Edoardo Savio, mentre nella categoria Esordienti primo anno il sodalizio collinare è rappresentato da Alessandro Ossati. I portacolori del Team Bussolino Sport giungono sul traguardo stanchi ma soddisfatti, dopo quando fatto su un percorso interamente sterrato, con la prima parte snodatasi all’interno del Bike Park, per poi scendere nei single track del sottobosco adiacente tra salite, pietraie e ostacoli nel bosco che non facilitano di certo il compito dei bikers. Savio si classifica sesto, seguito al quattordicesimo posto da Nada; buona anche la prestazione di Ossati, all’esordio.

Al pomeriggio il sole lascia il posto ad un violento acquazzone, proprio quando i tre G6 del Bussolino Sport, Diego Deaglio, Emanuele Savio e Davide Scarso sono schierati in griglia di partenza. Nemmeno il diluvio ferma però Savio, che arriva primo e solitario al traguardo andando così a vincere la gara.

