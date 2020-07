GASSINO. La Bussolino Sport pedala unita al traguardo

Per raggiungere dei grandi traguardi sono necessarie delle grandi capacità, ma soprattutto una dose di entusiasmo e di passione, due doti che nel 1982 hanno incoraggiato il Parroco Don Carlo Ingegneri e un gruppo di cittadini gassinesi a guardare “oltre”, fondando appunto la Polisportiva Bussolino.

Ai tempi Bussolino era ancora un comune ed era ben organizzato dal punto di vista sportivo.

Inizialmente la Polisportiva aveva anche una squadra di calcio amatoriale, ma con il tempo e con l’evoluzione degli eventi l’associazione ha cambiato volto, dedicandosi quasi totalmente al ciclismo ed in parte alla ginnastica.

Ed è così che ogni anno questa realtà cresce, aggiungendo un tassello in più, quello importante per dare quella ventata di freschezza e di novità giusta per andare avanti.

Una realtà capitanata dall’instancabile Carlo Mazzone, il presidente e da altri sette componenti Angelo Ciurca, il vice presidente, Dario Vecchi, il segretario e ancora Ivan Monteriso, Roberto Paletto, Giovanni Penna, Mario Prinetto e Marco Zarri.

Otto uomini che hanno fatto di una passione, un “passatempo” in cui insegnare e trasmettere l’amore per la bici, concretizzando nel 2013 questa idea di condivisione attraverso la creazione di una scuola, la Scuola MTB, con corsi per team strada di mountain bike e per team enduro con discese e salite cronometrate.

E da tempo ogni sabato, in base al team, bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni si allenano, pedalando con le loro divise verde alieno in pista a Gassino Torinese e a San Raffaele Cimena o tra le colline vicine.

Ma i grandi obiettivi raggiunti e la crescita dell’associazione hanno portato alla creazione del Team Bussolino Sport, una divisione agonistica dedicata al team esordienti, ragazzi dai 13 anni che sperimentano il percorso da professionisti.

Costantemente seguiti da istruttori competenti come Flavio Arlaud, che puntano a tirare fuori il meglio di ogni ragazzo, l’associazione iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana prevede anche la partecipazione ai campionati provinciali, regionali e per il team esordienti anche campionati che varcano il confine regionale.

Uno tra questi esordienti Gioele Gasparetto ha infatti spiccato il volo, con la bici ovviamente, diventando un semi professionista del team Lan Service Zheroquadro di Casale Monferrato.

Una Polisportiva che non si risparmia e che crea eventi patrocinati dal Comune, a cielo aperto, come il Memorial Olindo Fiore, solitamente svolto a marzo o la Super Gas, che nel mese di giugno permette ai partecipanti di sfrecciare tra salite e discese giungendo per ben sei volte a Superga, da sei versanti differenti per un totale di 147 km e 3000 m di dislivello.

Una Polisportiva da mille sfaccettature quindi, che dedica una parte anche alla ginnastica con Jessica Donati, l’istruttrice, organizzando dei corsi di ginnastica posturale, pilates, circuit training e attività pre e post parto, arrivando nei comuni di Rivalba e di San Raffaele Cinema.

Un’associazione presente e forte la Bussolino, che non ha motti particolari, ma è chiaro che non servono tante parole in certi casi e in cui bastano il cuore e la grande passione che ogni componente mette ogni giorno in questa realtà per farli pedalare uniti ai grandi traguardi.

