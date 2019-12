MONCALIERI. Lavoro: Alpitel, proclamato stato d’agitazione

I sindacati hanno proclamato lo stato d’agitazione, con il blocco immediato delle prestazioni supplementari e degli straordinari, all’Alpitel, azienda che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 100 dipendenti, delle funzioni di staff e servizi. E’ interessata gran parte delle sedi italiane, in particolare quella centrale di Nucetto (Cuneo) e quella di Moncalieri (Torino). Fim, Fiom e Uilm ricordano che ci sono ora 75 giorni per trovare un’intesa ma almeno 15 sono durante il periodo festivo. Nei prossimi giorni ci saranno assemblee territoriali in sciopero, saranno avviati i confronti con le istituzioni locali e sarà formalizzata la richiesta d’incontro urgente presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Commenti