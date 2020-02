Il libro “Leader di Valore – Le 10 Regole d’Oro” sul palco del Beautiful Day 2020, l’evento di coaching a scopo benefico più frequentato d’Italia, tenutosi al Teatro Dal Verme di Milano e quest’anno dedicato alle missioni che da impossibili diventano possibili: “mission is possible”, appunto.

L’autore Emiliano Rozzino, giornalista, incalzato dal master coach e presidente di Ekis Livio Sgarbi, ha raccontato ai 1500 presenti la storia di Ray e delle sue 10 Regole d’Oro per avere successo, anche partendo da zero. Nel back stage, l’autore è stato intervistato dalla giornalista Francesca Trevisi.

“Leader di Valore racconta la storia di un giovane ragazzo della provincia di Torino che a vent’anni ha iniziato l’esperienza nel network marketing. Ha lasciato casa, famiglia, amici e ha fatto cinque anni di immersione totale nel lavoro. Conclusa quell’esperienza, l’incontro con una persona, che gli ha cambiato la vita. Ha deciso di dedicare il suo futuro ad un’impresa famigliare, un negozio di imbottiti”.

“Cosa ha fatto Ray di così eccezionale – ha proseguito l’autore -? Ha applicato tutte le conoscenze maturate nel network marketing all’impresa di famiglia e ha trasformato quella piccola bottega in un’azienda capace di fare il record di ricavi di 35 milioni di euro in un biennio, di dare lavoro a centinaia di persone e di mantenere altrettante famiglie. Una vera mission is possible, mentre il Paese Italia va in tutt’altra direzione…”

“Le 10 Regole D’Oro sono le regole che Ray ha applicato a questa impresa e che possono trovare applicazione in ogni realtà, anche nella vita di tutti i giorni. E’ una lettura che può essere da stimolo e fonte di ispirazione per le persone”.

“Leader di Valore” lo si può trovare su www.leaderdivalore.com e Amazon. In versione audiolibro, con la voce dell’attore e doppiatore Stefano Guerrieri, e in formato eBook sarà disponibile nei prossimi giorni su tutte le piattaforme. Stay tuned!

