MAPPANO. 28enne arrestato per possesso di droga

Mappano con le accuse di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Arrestato grazie al Coronavirus. No, non è uno scherzo ma è quello che è effettivamente successo a inizio settimana in via Sandro Botticelli a Torino e che ha visto finire in manette un 28enne dicon le accuse di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Il giovane probabilmente non ha pensato al fatto che i carabinieri potessero effettuare dei posti di blocco serali per controllare le nuove disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare il diffondersi del Coronavirus e che prevedono la restrizione della mobilità.