Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Leader di Valore Academy, una giornata di formazione a Novarello. I sorrisi, gli abbracci, le pacche sulle spalle. Le lacrime, le strette di mano, gli sguardi. Il qui ed ora vissuto con passione e il domani da mordere con la giusta ambizione.

Sono tante le emozioni che hanno accompagnato il primo anniversario dell’Academy di Leader di Valore, ricorrenza celebrata al centro sportivo Novarello in questa estate 2021 che volge al termine.

Primo anniversario dell’Academy del gruppo della fenice dalle ali dorate ma, soprattutto, primo confronto in presenza, nell’era dell’emergenza sanitaria, tra imprenditori che hanno deciso di mettere l’anima al servizio dei propri sogni e l’hanno fatto affidandosi al metodo di “Leader di Valore”.

L’Academy di Leader di Valore a Novarello è stata una giornata di full immersion fitta fitta, che ha visto alternarsi momenti di formazione su marketing e vendita di valore ad altri più conviviali e magici come, ad esempio, le premiazioni di chi, seguendo le regole dell’Academy, s’è tolto le prime soddisfazioni sue e quelle della sua azienda.

La giornata di formazione, tra il relax nella spa e l’allenamento leggero in uno dei tanti campi del centro sportivo, dopo la cena s’è conclusa con il lancio delle lanterne al cielo stellato, cui sono stati affidati i buoni propositi di ciascun imprenditore per i mesi che verranno.

Per chi ancora non lo sapesse, l’Academy di Leader di Valore si fonda su quei valori, quei principi, quegli insegnamenti che sono la colonna portante del libro “Leader di Valore – Crescere e contribuire – Le 10 Regole d’Oro”.

Leader di Valore è il libro che racconta una storia vera, quella di Ray, un ragazzo che partendo da zero è riuscito a costruire imprese di grande successo a livello nazionale: da oltre 25 anni Ray applica e sperimenta con successo in prima persona i principi della leadership e della crescita personale, appresi sul campo da guru di levatura mondiale come Tony Robbins.

Nel 2016 lancia sul territorio nazionale un’iniziativa imprenditoriale nel mondo retail casa, stravolgendo gli standard del settore di riferimento. “Leader di Valore” racconta le tappe di questa straordinaria storia italiana, una storia che oggi evolve in un progetto unico e ambizioso: “Leader di Valore Academy”.

Con le dieci regole d’oro, la formazione settimanale, i principi della “vendita di valore”, la filosofia “vincere-vincere”, l’Academy di Leader di Valore condivide una mission ambiziosa: dare un metodo concreto e misurabile a tutti gli imprenditori che credono e dedicano la loro vita al raggiungimento della libertà finanziaria.

Commenti