LAURIANO. Luxottica, i dipendenti scrivono a Del Vecchio: “Persona straordinaria”.

“Il presidente è davvero una persona straordinaria. Per lui siamo parte della famiglia e non solo dei numeri”.

É parte del testo di una lettera scritta dai dipendenti della Luxottica per ringraziare il datore di lavoro. Parte dallo stabilimento di Lauriano Po l’iniziativa dei lavoratori del gruppo che produce e commercializza occhiali. L’idea coinvolgerà tutti i circa 150 mila dipendenti degli altri stabilimenti sparsi in Italia e nel mondo.

Un’iniziativa dei dipendenti, da settimane in cassa integrazione a causa delle chiusure degli stabilimenti, grati al presidente del gruppo, Leonardo Del Vecchio e a tutti i vertici per essersi decurtati il 50 per cento dello stipendio così da integrare nella loro busta paga la cassa integrazione garantita dallo Stato. Una integrazione che se si calcola uno stipendio medio di mille e 600 euro percepito da un lavoratore del gruppo, arriverà a garantire circa mille e 300 euro. Un aiuto significativo in un momento in cui il mondo del lavoro è messo a dura prova dal diffondersi del coronavirus.

“Non è solo in questa occasione che Leonardo Del Vecchio ha dimostrato sensibilità nei nostri confronti” ripetono. Ogni anno ad ottobre la Luxottica garantisce ai suoi lavoratori il “carrello spesa”, ovvero circa 110 euro in più nella busta paga. E per chi ha dei figli, l’azienda sostiene anche le spese per l’acquisto dei libri scolastici.

