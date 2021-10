Il 22 settembre con un evento al Lingotto è stata presentata la Nuova (500) RED 100% elettrica, la prima auto (RED) al mondo, ambasciatrice del messaggio condiviso “Protect the planet and its people”; tale auto inaugura la partnership tra FIAT e (RED), l’organizzazione lanciata quindici anni fa da Bono e Bobby Shriver che lotta contro le pandemie; la collaborazione ha incluso l’intera Famiglia 500 (Nuova 500, 500, 500X e 500L) .

La Nuova (500)RED è stata protagonista della serata, si è partiti nel progetto da un invito per le persone: siate “pronti” a mettervi alla guida del cambiamento; originale la scelta stilistica di avere un colore dedicato al sedile del guidatore: il rosso, in abbinamento agli altri tre sedili passeggeri neri; la Nuova 500 è però anche disponibile con i sedili tutti neri con logo (500)RED rosso a contrasto, o tutti rossi con logo nero.

Le auto della Famiglia 500 Nuova (500)RED, (500)RED, (500X)RED e (500L)RED hanno il colore rosso come elemento distintivo e caratterizzante sia per quanto riguarda gli esterni (a partire dalla carrozzeria, per arrivare ai loghi, alle calotte specchio e ai dettagli sui cerchi) sia per gli interni (la fascia plancia, i dettagli dei sovratappeti e gli esclusivi sedili realizzati utilizzando il filato “Seaqual®” derivato dalla plastica recuperata dagli oceani (già utilizzato ad esempio su Lancia Ypsilon Hybrid), con la firma FIAT e il logo (500)RED sullo schienale). Il rosso non è il solo colore disponibile della serie speciale (RED), infatti la palette di tinte carrozzeria prevede altri colori specifici per ciascun modello.

A testimoniare l’importanza della lotta contro le pandemie c’è l’inserimento su tutti i modelli della Famiglia (500)RED di un filtro dell’aria trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9%) contro virus e batteri, in gradi di impedirne la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo. Inoltre le superfici di alcuni elementi degli interni, con cui le persone vengono maggiormente in contatto come il volante, i sedili e l’interno del baule hanno ricevuto un trattamento antimicrobico ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri, che permette al cliente di sentirsi più al sicuro a bordo.

E’ previsto inoltre un Welcome Kit che comprende un dispenser per gel disinfettante e la cover chiavi dedicata per un ultimo tocco di personalizzazione; inoltre i futuri clienti della Nuova (500)RED troveranno anche un’esclusiva lettera firmata da Olivier Francois CEO di Fiat e Bono Vox che dà il benvenuto nella community (RED).

La Nuova (500)RED presenta elementi che la rendono immediatamente riconoscibile quali il logo frontale 500 e quello FIAT sul portellone che si tingono di rosso come tributo a (RED); inoltre anche il badge dedicato posto alla base del finestrino posteriore e il logo 500 posto al centro del volante premium con rivestimenti Soft Touch sono un ulteriore richiamo alla partnership.

La gamma colori, oltre al nuovo ed esclusivo Red by (RED), prevede il Mineral Grey, l’Ice White e l’Onyx Black; un insolito tocco (RED) coinvolge il pedale dell’acceleratore in alluminio anodizzato rosso.

La Nuova (500)RED è disponibile in due carrozzerie, hatchback e cabrio con capote nera, e con due range di autonomia: un e-motor con potenza da 70 kW da 95 cv con autonomia fino a 190 km (ciclo WLTP) e uno di 87 kW da 118 cv e autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP).

Grazie agli incentivi statali, appena rifinanziati con nuove disponibilità di fondi, la Nuova (500)RED può essere vostra da Autoingros a ottobre da 199€ al mese con 2.931€ di anticipo, per chi volesse invece la Fiat 500 Elettrica Actionpuò averla da 159€ al mese e 2.860€ di anticipo, in entrambi i casi ci saranno 2 anni di ricarica inclusi.

Non solo Fiat 500 Elettrica ma anche le Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X e Fiat 500L sono disponibili da Autoingros nella versione RED:

la (500)RED Hybrid è basata sulla versione Dolcevita ed è disponibile nei colori Grigio Pompei, Bianco Gelato e Nero Cinema, oltre ovviamente al Rosso Passione.

Questa versione è inoltre impreziosita da dettagli cromati su griglia frontale, baffi anteriori e maniglie porta, mentre a livello di infotainment presenta la radio touchscreen da 7” con Apple CarPlayTM e Android AutoTM e cerchi in lega da 15” o da 16’’. Si può avere in versione hatchback con tetto in vetro panoramico e cabrio con capote nera, monta un motore Mild Hybrid 1.0 da 70 cv.

la (500X)RED è basata sulla versione Cross ed è disponibile sia hatchback sia in versione open air con soft-top Dolcevita nero. Sui montanti della portiera anteriore il logo (500)RED a completamento dei particolari comuni a tutta la serie speciale (RED). La palette colori, prevede in aggiunta alla livrea Rosso Passione, il Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema sempre con particolari rossi. Gli interni sono caratterizzati da un’elegante tonalità scura e i sedili neri sono impreziositi dal cadenino rosso con cuciture rosse sull’ appoggiabraccio. La connettività è garantita dal sistema Uconnect con schermo touchscreen da 7″ e navigazione integrata con Apple CarPlayTM e Android AutoTM, i cerchi in lega sono da 19”. Troviamo inoltre i sensori di parcheggio, i sensori crepuscolari, i fendinebbia e l’aria condizionata automatica.

La vettura è disponibile in due motorizzazioni a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.

la (500L) RED presenta il logo RED sui montanti della porta anteriore; la gamma colori oltre al Rosso Passione, comprende Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema, ordinabili anche con l’opzione tetto nero. I cerchi sono disponibili in due taglie da 16” e da 17’’ e completano la dotazione l’aria condizionata automatica, il sensore della pioggia e crepuscolare e il cruise control con limitatore di velocità. La vettura è disponibile con le motorizzazioni Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.

Grazie a Fiat passare ad una motorizzazione ibrida o elettrica più rispettosa dell’ambiente è sempre più alla portata di tutti e oltre al vantaggio sul risparmio dei consumi tali motori permettono anche di non pagare il bollo, entrare in ZTL e parcheggiare gratis in diversi comuni.

