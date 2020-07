Dopo il lockdown che ci ha tenuti a casa e ad un mese dalla ripresa delle attività sportive svolte in completa sicurezza, il 30 giugno si sono svolti gli esami di passaggio di grado per gli atleti del Move S.S.D. settore Arti Marziali, guidati dal Maestro Alessandro Caizzo. Nonostante tutto, ed in attesa di poter riempire a settembre il Dojo crescentinese, visto che solo una parte degli atleti iscritti ha ripreso l’attività, si è vista la volontà di voler vivere normalmente praticando il karate con motivazione massima. In una situazione un po’ più ristretta rispetto agli esami svolti nelle passate stagioni, fatta normalmente di domenica e con la presenza dei genitori e parenti, questa volta si sono ritrovati in palestra solo gli atleti. L’esame è stato presieduto naturalmente dal Maestro Caizzo con l’aiuto delle cinture nere Elia Barato, Luca Rizzi e Roberto Brollo. Gli esaminandi hanno eseguito tecniche di kihon, kata e kumite come da programma di esami preparato dal Maestro Caizzo nel periodo di chiusura forzata ed inviato on line tramite whatsapp ed in base al grado acquisito.

Dopo aver egregiamente superato le prove, hanno riconfermato la cintura gialla: Giulia Maniscalco (classe 2014), Giulia Furnari (2012), Gabriele Furnari (2008) e Valentina Olivetti (2008). Promosso cintura arancione Nicolò Rizzi (2007), mentre sono stati promossi cintura verde Alexandro Maniscalco (2007), Domenico Cataldi e Dario Vellani. Ha riconfermato la cintura blu Antonio Sasso, così come Serena Lenzetti (2007) ha riconfermato la cintura marrone, mentre sono stati promossi cintura marrone Giulia Maria Alexa (2007), Sara Casorzo (2006); Emanuele Pellegrini (2006), Irene Chimienti (2000) ed Enrico Salvatori.

Un particolare ringraziamento a tutti gli atleti del Move S.S.D. che in questi giorni hanno ripreso gli allenamenti in attesa che tutto ritorni nella normalità.

Commenti