Che brutta storia sul nuovo ospedale di Ivrea. Quaranta sindaci o poco meno da una parte e altri quaranta dall’altra. Quelli che lo vogliono all’ex Montefibre di Ivrea e quelli che stan battendo i piedi per un’area situata nei pressi del casello autostradale a Pavone. Poveri sciocchi. E’ come se stessero fornendo all’assessore regionale alla sanità il giusto pretesto, o se si preferisce l’alibi, per temporeggiare fino alla fine del mandato. Ci sembra quasi di sentirlo: “Cavoli loro…”.

