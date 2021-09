Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Aveva ragione il consigliere comunale Francesco Comotto. Questa storia dello sgombro dell’ex Caserma Valcalcino, mano a mano che passano le ore, si tinge di verità che fanno a pugni con le altrettante sacrosante verità spiattellate nelle ore precedenti dall’Amministrazione comunale, dal sindaco Stefano Sertoli, dal vicesindaco Elisabetta Piccoli e dal capo dell’Ufficio Tecnico Nolesio. Assente ingiustificato l’assessore Michele Cafarelli che pure, come tecnico, qualcosa l’avrebbe potuta dire.

Un giallo di Agatha Christie, insomma.

Punto uno. La perizia a cui fa riferimento l’Amministrazione non è firmata dai tecnici della Città Metropolitana ma da una società esterna pagata dall’Amministrazione comunale guidata da Carlo Della Pepa.

Punto due. La scuola di Rivoli e lo studente morto sotto il peso delle controsoffittature non c’entra nulla con l’ispezione, messa in pista per verificare la possibilità di trasferire nei due edifici tutto il Municipio.

Punto Tre. In nessuna parte della perizia si dice che la situazione è così grave da rendere opportuno uno sgombero. Si dice, semmai, che portare lì uomini e arredi “municipali” considerando tutto il via di gente che un Municipio comporta avrebbe reso necessario spendere svariati milioni di euro. Chiaro a tutti è che un conto sono 4 aule moltiplicate per 15 studenti alla volta, altro paio di maniche sono tutti i dipendenti comunali, gli archivi, i cittadini che vanno e che vengono ecc…

Punto Quattro. Perché mai un tecnico dovrebbe scrivere in una perizia che va tutto bene? Esiste in muratura qualcosa di così perfetto? Forse le piramidi?

Ecco, probabilmente, è questo il motivo per cui l’Amministrazione comunale ha preferito non diffondere la perizia rendendola pubblica. E la verità è che tutto il patrimonio pubblico di Ivrea “necessiterebbe” di una risistemata, per i materiali utilizzati, per l’anzianità dei fabbricati. Ma allora che si fa? Facciamo fare una perizia sul Municipio, sulla biblioteca, sulle scuole e poi chiudiamo tutto perché lì c’è l’impianto elettrico da rifare, là le tubature arrugginite, qua il pericolo incendio ecc….

Ah beh, se è così, allora bene sarebbe cominciare subito. Prima a Ivrea e poi si chiude tutto il resto d’Italia considerando che nel belpaese gli edifici pubblici a norma si possono contare sulla punta di una mano.

Qual è l’impressione? C’è che a Ivrea sembra di essere amministrati da “commissari” straordinari ligi alla forma, molto meno alla sostanza.

Commenti