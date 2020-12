IVREA. Trasloco dell’Archivio storico Olivetti rinviato non si sa a quando… Casali: “Non capisco tanto rumore”

Il trasloco entro la fine dell’anno dell’Archivio storico Olivetti presso gli ex Magazzini Generali? Se non è ancora avvenuto è colpa della pandemia…! Così, l’altra sera, in consiglio comunale, l’assessore Costanza Casali rispondendo ad una interpellanza del consigliere comunale del Pd Andrea Benedino. E parliamo di qualcosa come circa [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti