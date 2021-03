Rachid Saiad, 36 anni e da tre mesi vive dentro una Seat Ibiza parcheggiata a Torino in via Fossata, quartiere Borgo Vittoria. “Vorrei soltanto farmi una doccia – ci racconta – mangiare seduto a un tavolo, dormire su un letto e non sul sedile di un’automobile che non cammina più”. [...]





