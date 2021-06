Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Martedì 6 luglio

Ore 17.30 Chiesa di San Nicola – Piazza Duomo, Passaggio dei ceri, simbolo del Priorato di San Savino, da parte dei Priori del 2019 ai Priori 2021 alla presenza di S.E. Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea

Mercoledì 7 luglio

Ore 9.45 Chiesa di S. Ulderico – Accoglienza dei Priori e momento di preghiera con l’urna delle reliquie del Santo Savino

Ore 10.00 Solenne processione con l’urna di S. Savino con partenza da Piazza di Città

Ore 10.30 Chiesa della Cattedrale – Santa messa celebrata da S.E. Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea

Sabato 10 luglio, Sfilata delle carrozze

Ore 20.00 Piazza del Rondolino. Raduno e incolonnamento di carrozze e attacchi

Ore 21.00 Sfilata delle carrozze. Percorso: C.so Botta, C.so Re Umberto I, C.so Cavour, C.so Nigra, Porta Torino, C.so Nigra, C.so Cavour, C.so Re Umberto I, C.so Botta.

Durante la serata saranno presenti le Proloco canavesane con le loro specialità gastronomiche

Domenica 11 luglio

Durante la tutta la giornata di fiera saranno presenti le Proloco canavesane con le loro specialità gastronomiche

Dalle ore 09.00 alle 18.00 Piazza Freguglia Fiera agricola;

Piazza del Rondolino,Presentazione morfologica dei cavalli e premiazione finale dei cavalli vincitori

La manifestazione è stata organizzata nel massimo rispetto della storia e delle cerimonie tradizionali, nonché delle nuove norme in materia di sicurezza.

I cavalli sono stati riportati in centro, per rispettare la caratteristica di questa festa, alloggiati nei box collocati in piazza Freguglia.

