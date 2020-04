IVREA. Paola Gianotti pedala per raccogliere fondi per l’ospedale

Paola Gianotti, piemontese di Ivrea, ultracycler italiana, tre volte Guinness World record woman, nota anche per le tante iniziative di solidarietà, è pronta per una singolare sfida: salire sui rulli e pedalare, per 12 ore consecutive, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una terapia intensiva.

L’iniziativa è realizzata grazie all’appoggio di Elastic Interface®, brand leader nella produzione di fondelli per pantaloncini da ciclismo, e si terrà il prossimo 18 aprile a partire dalle 9 del mattino.

Paola tenterà di percorrere 350 chilometri in 12 ore. L’intero evento sarà in diretta sul suo canale ufficiale. Inoltre, Paola utilizzerà la piattaforma Zwift dove ognuno potrà accompagnarla, pedalando virtualmente con lei e fare una donazione.

Insieme a Paola si unirà per l’allenamento anche Davide Cimolai, professionista della Israel Start-Up Nation, per un’unica, grande pedalata di solidarietà.

All’evento virtuale, sui suoi canali social, interverranno anche ex professionisti, giornalisti, amici della bici e personaggi dello spettacolo. Seguitela su: https://www.facebook.com/keepbrave.paola/

