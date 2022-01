In 25 hanno già firmato le petizione promosso da Annalisa Thielke titolare de Il Baguccio e, com’era prevedibile, anche il consiglio comunale dibatterà sui 300 mila euro distribuiti dalla giunta, attraverso due specifici bandi, alle attività economiche e alle associazioni colpite da Covid. All’ordine del giorno una mozione del Pd che impegnerà l’Amministrazione Comunale, quindi il vicesindaco Elisabetta Piccoli di Forza Italia, a non dimenticarsi mai più, specie di fronte ad argomenti importanti come questo, di passare dalla “Consulta” o di utilizzare le Commissioni. Che poi peraltro nella delibera [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.