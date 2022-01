IVREA. Parte la gara per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’eporediese: gara che vede Ivrea capofila in un territorio con 76 Comuni per un valore complessivo che supera i 105 milioni di euro.

La concessione del servizio di distribuzione del gas naturale avrà una durata di 12 anni. La riforma del settore prevede che la concessione comunale del servizio venga affidata tramite gara pubblica con un’unica procedura a livello di ambito territoriale.

Il lavoro preliminare per arrivare alla gara d’appalto è durato otto anni. Il Comune di Ivrea è tra i primi dieci in [...]