IVREA. Coronavirus: economia Canavese, già danni per 10 milioni

Confindustria, Ascom e Confesercenti del Canavese stimano in 10 milioni di euro i danni già provocati dall’emergenza Coronavirus nel territorio di loro competenza. Il calcolo è fatto sulla base dell”interruzione dello Storico Carnevale di Ivrea, dell’annullamento delle gite scolastiche e, soprattutto, delle disdette e cancellazioni sia di turisti sia della clientela business oltre che dei drastici cali negli acquisti”. “Le aziende canavesane apprezzano – scrivono, in una nota, le associazioni di categoria – le misure salva-turismo varate dal governo, ma sono tutte concordi nel ritenere che non siano sufficienti per arginare la situazione”.

