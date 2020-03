IVREA. Coronavirus: Casali e Piccoli in pista a sostegno del commercio e dell’artigianato

IVREA. In relazione al grave stato economico del territorio causato dall’emergenza Coronavirus, gli Assessori Costanza Casali (al Commercio) e Elisabetta Piccoli (Bilancio) hanno effettuato una approfondita analisi delle problematiche ed esigenze del settore commercio e artigianato, anche di concerto con le associazioni di categoria.

Oggi è stata, quindi, convocata una Giunta straordinaria per licenziare una Delibera di Indirizzo contente misure a sostegno del commercio e dell’artigianato.

In sintesi, sono stata previste le seguenti misure:

la gratuità del canone sul suolo pubblico per dehors per l’anno 2020

la gratuità del canone sul suolo pubblico per le tende per l’anno 2020

contributo sui diritti per le pubbliche affissioni di locandine per la promozione della propria attività;

contributo per la riduzione della Tari alle attività commerciali e artigiane a seguito della chiusura forzata dell’attività per il periodo emergenziale; inoltre, verranno posticipati i pagamenti delle tre rate con pagamento dell’ultima a febbraio 2021

sostegno alla promozione, al termine dell’attuale situazione di emergenza, di iniziative in collaborazione con le associazioni di categoria per favorire la ripresa economica del territorio.

per quel che concerne i mercati cittadini dei giorni martedì, venerdì e sabato, la riduzione di Cosap e Tari, che verrà parametrata sulla base dei giorni di forzata chiusura

La copertura sarà assicurata anche a mezzo della costituzione di un apposito fondo, finanziato con parte dell’avanzo di amministrazione disponibile.

La quantificazione effettiva delle predette misure potrà essere definita solo con un successivo atto al termine della situazione di emergenza, essendo legata al perdurare della stessa. Si stima che l’importo sia di circa 100.000 euro.

“Sin da subito – dichiara l’assessore Costanza Casali – ho cercato di attivarmi per dare sostegno con misure concrete a commercianti e artigiani, di concerto con l’assessore Piccoli, sia pure nei limiti concessi dal bilancio comunale”.

“Nonostante non sia ancora chiuso in maniera definitiva il consuntivo – aggiunge l’assessore Elisabetta Piccoli – da una prima analisi della pre-chiusura ho ritenuto opportuno mettere a disposizione una cifra considerevole dato il periodo di crisi in cui versano commercio e artigianato, motori della città. Studieremo altre misure per famiglie ed imprese di concerto con la Regione”.

