Ha letto il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale e l’ha smontato punto per punto. Annalisa Thielke, titolare del Bistrot “Il Baguccio” di corso Vercelli non intende fare un passo indietro che sia uno. Sul bancone la raccolta firme, che continua.

“Le motivazioni date me le aspetterei da un funzionario, non da un vicesindaco – ci dice – Elisabetta Piccoli non ha risposto alla domanda. E la domanda è intende svincolare altre risorse per i commercianti ingiustamente esclusi? Ricordo che bar e ristoranti stanno partendo ancora oggi le conseguenze della pandemia: seppure aperti, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.