Si è chiuso a Foglizzo il Centro Estivo 2020 ed è tempo di ringraziamenti: “Siamo giunti al termine di questa impresa, fortemente voluta dalla Pgs Foglizzese e portata avanti da animatori giovanissimi, con grande maturità e senso civico. La lista dei ringraziamenti è lunghissima, ma vi chiediamo di leggerla tutta, perché ogni singola persona che ha contributo ha reso speciali queste settimane. Grazie a voi famiglie che avete creduto nel progetto e permesso ai vostri figli di vivere un ritorno alla normalità. Grazie a voi bimbi e ragazzi che ci avete donato il vostro sorriso ed entusiasmo ogni giorno. Grazie all’amministrazione comunale di Foglizzo, in particolare al sindaco Fulvio Gallenca per essere stato al nostro fianco in ogni momento. Grazie all’Istituto Comprensivo di Foglizzo e Montanaro, al Dirigente Scolastico, le operatrici e le insegnanti per la disponibilità. Grazie all’USD Foglizzese per la concessione dell’intera area del campo sportivo. Grazie alla Pro Loco di Foglizzo per la concessione di due gazebo indispensabili. Grazie all’associazione VIP Sognando per averci fatto entrare nel mondo dei Clown e pensare ai bimbi meno fortunati di noi. Grazie alla famiglia Pistono che ad ogni esigenza ha risposto presente. Grazie a Stego e Pascal Lodesani per il contributo durante il grande gioco di orienteering. Grazie ad Angelo Tricarico per le stupende foto di gruppo. Grazie ad Enrico Scienza per averci donato le vernici spray per il murales. Grazie a tutti i negozi e fornitori che ci sono stati accanto. Grazie al direttivo della Pgs Foglizzese che ha collaborato in ogni momento di necessità. Grazie a due persone fantastiche, Mariella e Ornella, che volontariamente hanno trascorso intere mattinate al servizio dei bimbi e degli animatori. Grazie a Raffaella per il meticoloso lavoro di pulizie della struttura. Grazie al team dei futuri animatori, capaci di rendere i giochi e le giornate davvero eccezionali. E infine grazie di cuore a tutto lo staff di animatori, composto da 17 persone più Giulia e Giulio, che attenendosi per quanto ragionevolmente possibile ai protocolli ministeriali hanno gestito con professionalità, attenzione e passione 90 bimbi e ragazzi per queste 6 settimane particolari. Ci porteremo per sempre nel cuore questo Centro Estivo 2020”.

