LAURIANO. Continuano i malumori in quel di Lauriano. Dopo l’interrogazione della minoranza consiliare riguardo la chiusura della palestra di via Gramsci, per motivazioni tuttora sconosciute, arriva una petizione da parte di un gruppo di genitori.

Inizialmente le preoccupazioni erano destate dall’ipotetica soluzione di trasferimento delle attività di scienze motorie presso il salone polivalente di via Marconi. Secondo i sottoscriventi, questa soluzione metteva a rischio: “l’incolumità dei bambini in quanto richiede di attraversare Piazza Risorgimento, area particolarmente trafficata specialmente nelle mattinate della settimana – si legge nel testo della raccolta firme –; la salute dei bambini, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.