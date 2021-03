GINNASTICA RITMICA. Eurogymnica si rilancia nella corsa per la permanenza in A1

Dopo un inizio di campionato col freno a mano tirato, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, allenatrici di Eurogymnica, si erano dette certe che al momento buono le loro ginnaste avrebbero messo in pedana la determinazione necessaria per fare risultato e per tentare, anche quest’anno, di centrare la [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti