Sabato 19 e domenica 20 febbraio, a San Maurizio Canavese, si è svolta la prima prova del Campionato Don Bosco Cup dell’ente di promozione PGS. Sabato sono scese in pedana le ginnaste del settore Agonismo di Specializzazione; per alcune questa è stata la prima uscita dopo lungo tempo e una preziosa occasione per testare i nuovi esercizi. Ha iniziato per l’Asd Echidna con la palla Francesca Picco nel programma A categoria Propaganda, dimostrando energia e sicurezza e assicurandosi il primo posto in questa specialità. Francesca ha commesso un grosso errore al nastro [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.