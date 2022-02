Il Centro Sportivo Chivassese riprende il circuito del campionato Silver di ginnastica artistica femminile con gare di squadra e individuali, schierando in campo ginnaste di diverse categorie e livelli in fase zonale agli attrezzi previsti: trave, corpo libero e volteggio. Dopo un esordio nel nuovo anno con una gara di squadra di livello D3 un po’ sottotono, il 13 febbraio il Centro Sportivo Chivassese scende in campo al PalaGinnastica di Torino con le sue ginnaste più esperte, a confronto con 150 partecipanti, in una kermesse no-stop egregiamente diretta dalla Victoria Torino. Al varo nella [...]





