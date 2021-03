GINNASTICA RITMICA. A Cantalupa Eurogymnica ipoteca il titolo Serie C ZT1

Splendida performance, quella delle EGirls impegnate domenica a Cantalupa, sede della prima prova del Campionato di Serie C zona tecnica 1. La ZT1 coinvolge tutte le società di ginnastica ritmica che risiedono in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. È una delle 5 zone tecniche dalle quali, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti