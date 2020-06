L’Associazione Sportiva Elegantia di Castiglione Torinese si prepara a riprendere l’attività in palestra. Nell’attesa, sta proseguendo le video lezioni per permettere alle atlete e a chi vuole avvicinarsi alla ginnastica ritmica di allenarsi da casa e sta riprendendo l’attività al parco, per sfruttare il vantaggio del praticare sport all’aria aperta. Coach Jessica de Biasi si augura che tutto torni alla normalità il prima possibile, anche se allo stesso tempo sa bene che tutto questo durerà ancora a lungo: “Quello che stanno attraversando le associazioni sportive è un momento difficile. Chi utilizza palestre comunali o di istituti scolastici ad oggi ha ben poche certezze. Noi confidiamo di riprendere quanto prima a Castiglione Torinese, sede nella quale si allenano le nostre agoniste, ma in ogni caso le regole da rispettare sono molto ferree. Abbiamo preso visione del protocollo redatto dalla Federazione Ginnastica d’Italia e delle misure di sanificazione ed igienizzazione da mettere in atto: un impegno sicuramente oneroso, non da poco”. L’allenatrice dell’Elegantia prova a guardare avanti ed a come verrà rimodulato il calendario agonistico, anche se per il momento tutto è ancora incerto e si sta valutando qualsiasi soluzione: “Vorrebbero far riprendere le gare a settembre, recuperando quelle rinviate senza annullarle. A titolo personale trovo tutto questo molto difficile. Forse si ha una visione distorta delle cose: molto probabilmente le società di vertice potrebbero farsi trovare pronte per questa soluzione, ma tutte le altre associazioni sportive che concentrano le loro forze sull’attività di base e che sono la maggior parte non vedo come potrebbero portare in gara le loro atlete, visto il lungo stop degli scorsi mesi e tutte le difficoltà da affrontare per allenarsi d’ora in avanti”.

Commenti