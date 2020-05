L’Associazione Sportiva Dilettantistica Elegantia di Castiglione Torinese non si ferma nemmeno per il Covid-19 e propone un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i bambini, per dare loro l’opportunità di fare sport anche da casa e di avvicinarsi al bellissimo mondo della ginnastica ritmica.

Coach Jessica de Biasi presenta così l’iniziativa: “Se non possiamo fare grandi cose, possiamo fare piccole cose in modo grande. Nulla è impossibile. Noi di Elegantia riteniamo che lo sport possa davvero cambiare il mondo e il modo di affrontare questa quarantena: offre lo stimolo di cui hanno bisogno i nostri bimbi in questo momento, suscita emozioni e unisce persone come poche altre cose. Insomma, perché rinunciarci del tutto? Siamo costretti a casa, ma nulla ci vieta di stare comunque insieme e divertirci in movimento. Abbiamo allora deciso di regalare ai bambini e alle bambine dei momenti allegri e spensierati, interagendo con me e l’altra insegnante Lara Masso: delle lezioni gratuite di ginnastica ritmica, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Vi aspettiamo!”

