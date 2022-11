Tre giornate culturali organizzate da Biblioteca e Consulta Giovani

Il paese si prepara a un weekend ricco di iniziative. Quelle di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre saranno infatti tre giornate a carattere culturale, organizzate dalla Consulta Giovani e dalla Biblioteca Civica, che hanno unito le forze per creare una iniziativa volta ad avvicinare i bianzinesi alla cultura. Le iniziative saranno dedicate alla lettura, alla storia locale e contemporanea e ai giochi.

Per quanto riguarda la lettura, venerdì 18 alle 20.30 l’autrice Alessia Figini presenterà in Biblioteca il suo primo romanzo, La luce all’improvviso, edito da Morellini: “una storia piena di amore, dolore, sofferenza, fiducia, presenza e rinascita”.

Sabato 19, invece, la giornata sarà dedicata alla conoscenza delle storie e dei luoghi storici di Bianzè, con una passeggiata culturale prevista alle 16 in compagnia del maestro Balzaretti, della professoressa Salto e del sindaco Bailo, con partenza dal Municipio e soste al Piantale, in via Massimo d’Azeglio e alla parrocchiale di Sant’Eusebio. Verrà anche affrontata la storia dei giorni nostri, sensibilizzando su tematiche importanti come la lotta alla violenza contro le donne e l’endometriosi, attraverso l’inaugurazione alle 15 di due panchine: una rossa e una gialla, realizzate dalla Consulta Giovani in piazza Libertà. Ci sarà inoltre un laboratorio con i bambini per realizzare le decorazioni natalizie, che andranno ad abbellire il paese in vista delle festività, in mancanza delle luci tradizionali lungo le vie, che quest’anno non verranno posizionate a causa dell’aumento dei costi dell’elettricità.

Infine, domenica 20 si terrà la giornata dedicata ai giochi per giovani, con il “quizzettone” alle 21.30 in Biblioteca, organizzato sulla falsariga di quello organizzato per il Palio della Fossa. La partecipazione alle varie iniziative è libera e aperta a tutti.