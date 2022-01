Sono sette i sindaci che hanno firmato l’accordo che li porterà sulla strada del Paesc (ex PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). La lettera C, aggiunta all’acronimo, sta per “clima”. La vera sfida per il futuro, infatti è quella contro i mutamenti climatici.

Capofila nel progetto è il comune di Borgo Franco di Ivrea, già entrato nel Paes nel 2012.

Ambizioso l’obiettivo che i sette primi cittadini si pongono aderendo al patto: diminuire entro il 2030 le emissioni nocive per l’ambiente e il clima.

Per Borgofranco la strada è già spianata: “Noi, [...]