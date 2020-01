CUNEO. Si dimette il presidente del Consiglio comunale

Antonino Pittari (Pd) ha presentato le dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Cuneo. La lettera è stata consegnata questa mattina, nella sede del Comune in via Roma. La decisione fa parte di un accordo politico della maggioranza del sindaco Federico Borgna che prevede un avvicendamento a metà mandato nel ruolo di presidente del Consiglio, pagato come un assessore, poco meno di 40 mila euro lordi annui. Al suo posto andrà l’ex assessore comunale Alessandro Spedale, della lista civica ‘Cuneo solidale e democratica’. L’avvicendamento sarà ufficializzato in apertura del Consiglio comunale di lunedì prossimo, 20 gennaio.

