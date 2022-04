CRESCENTINO. Al Tribunale di Vercelli si è concluso il processo di primo grado sulla vicenda delle cittadinanze rilasciate a cittadini brasiliani dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Crescentino. Mercoledì 13 aprile il collegio presieduto dalla giudice Enrica Bertolotto ha letto la sentenza. Ventitré anni di pene complessive, tutti condannati i quattro imputati, presenti in aula: Terezinha Simone Frassini e il figlio Raphael Bussolo, che con la loro società con sede a Verona agivano per favorire l’ottenimento della cittadinanza italiana per i loro clienti brasiliani, e i due impiegati dell’anagrafe crescentinese Annalisa Aresi e [...]



