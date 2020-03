CORONAVIRUS. Mercati aperti, bar e ristoranti chiusi la sera….. Ma che cavolo di senso ha?

CORONAVIRUS. Per il momento i mercati settimanali di Settimo, Ivrea, Ciriè e Chivasso (giusto per citarne alcuni) sono tutti confermati. Ci dicano adesso le Istituzioni, dal presidente del consiglio Giuseppe Conte in giù, che senso ha. Teatri chiusi. Cinema chiusi. Bar e ristoranti chiusi la sera. File davanti alle farmacie. File davanti ai supermercati. Decine di negozi con le saracinesche abbassate, epperò il mercato non c’è un sindaco che si sia preso la briga di “annullarlo”. L’ennesima “minchiata” all’italiana. Una di quelle per cui poi ti vien da dire: “Ha ragione Vittorio Sgarbi”.

Qualcuno ce l’ha presente, per esempio, quale genere di ammucchiamento si crea nel giorno della fiera.

Abbiamo sentito il presidente della Regione Alberto Cirio. “Concordo con voi – ci ha detto – Stiamo aspettando che il Governo prenda una posizione chiara che al momento non c’è. Al posto dei sindaci io firmerei comunque un’ordinanza di sospensione. Al massimo si potrebbe tenere aperto il mercato alimentare ma con gli operatori distanziati di un bel po’ gli uni dagli altri….”.

Attendiamo dunque che i sindaci battano un colpo a meno che non arrivi prima il Governo con una specifica sull’argomento, di cui daremo notizia.

Commenti