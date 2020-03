CORONAVIRUS. Aumentano i casi: +1326. In totale 6.387

Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più.

Sono 622 le persone guarite, 33 in più di ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile, oggi alle 18.

I decessi per fasce di età sono: una persona nella fascia 0-49; una nella fascia 50-59; 14 in quella 60-69; 39 in quella 70-79; 60 in quella 80-89; 18 tra i maggiori di novant’anni.

Tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe per alleggerire i reparti di terapia intensiva.

