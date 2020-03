CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (8 marzo)

Sindaco Novara: zona rossa unica cosa da fare

“Non era pensabile che la nostra provincia, a ridosso della Lombardia e con un via vai di novaresi verso Milano ogni giorno potesse non essere inclusa tra le ‘zone rosse'”. E’ il commento del sindaco di Novara Alessandro Canelli. “Quando ieri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, mi ha preannunciato che la nostra provincia, a differenza di Asti e Alessandria, era esclusa dai provvedimenti più drastici, – spiega il sindaco di Novara – l’ho pregato di farsi sentire con il governo. E sono molto soddisfatto che alla fine ci sia riuscito. Era l’unica cosa da fare”. “Per chi deve prendere decisioni – aggiunge Canelli – non c’era alternativa. Anzi, sono convinto che questi provvedimenti avrebbero dovuto essere assunti due settimane fa, ma allora forse mancava la percezione della gravità della situazione e non c’è stato il coraggio sufficiente”. “Come Comune – conclude il sindaco di Novara – ridurremo tutto tranne i servizi essenziali, lasciando a casa anche il personale che non sarà ritenuto necessario”.

Reggia Venaria chiude fino a nuove disposizioni

La Reggia di Venaria, i Giardini, le mostre e il Castello della Mandria restano chiusi, in conseguenza dell’emergenza coronavirus, fino a nuove disposizioni ministeriali. Lo rende noto il Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Ad Asti è assalto ai supermercati

Supermercati presi d’assalto, già dall’apertura, ad Asti. Parcheggi pieni e code alle casse, per far incetta di prodotti di prima necessità in alcuni dei più frequentati store della grande distribuzione. Al momento non si registrano invece grandi afflussi di veicoli in entrata e uscita ai due caselli autostradali di Asti Est e Asti Ovest. La stazione ferroviaria è deserta.

Sindaco Vercelli: “Manterremo massima prudenza”

“Siamo al lavoro per informare i cittadini sull’adempimento delle misure appena emesse dal Governo. Collaboreremo con la popolazione per mantenere la massima prudenza eseguendo le indicazioni che ci sono state fornire”. Così il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro. Questa mattina è in programma una riunione convocata d’urgenza a cui prenderanno parte le massime autorità cittadine e territoriali, tra cui il prefetto Francesco Garsia, per discutere sull’inserimento di Vercelli nella zona rossa stabilita dal decreto del Governo firmato la scorsa notte dal premier Giuseppe Conte.

Il Governatore Cirio positivo al Coronavirus

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”. Lo rende noto la Regione Piemonte.

Sindaco di Asti: “Chiuderci è una follia”

“Una follia, un disastro che non ci aspettavamo”. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, commenta così la decisione di isolare per coronavirus anche la provincia di Asti. “Questa mattina saremo di nuovo convocati in Prefettura, dopo la riunione della notte, ma non sappiamo ancora di preciso cosa accadrà. Ad ora non ci é stato spiegato il motivo di questa scelta”.

La situazione, ad Asti, era “sotto controllo”. Lo sostiene il sindaco Maurizio Rasero, commentando la decisione del governo di chiudere anche la provincia di Asti per far fronte all’emergenza coronavirus. “Sono giorni che monitoriamo la situazione, in stretto contatto con l’ospedale. Anche lì era tutto sotto controllo”, ribadisce il primo cittadino, critico nei confronti del provvedimento. “Nelle prossime ore ci verrà spiegato il decreto, che deve ancora essere pubblicato, ma che è stato annunciato ufficialmente”, sottolinea, rivelando di avere ricevuto telefonate da decine di astigiani allarmati. “C’è chi è al mare, o in montagna, e voleva sapere se doveva tornare. Sono tutti molto preoccupati”.

