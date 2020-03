CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (5 marzo)

Agnelli, giusta decisione governo porte chiuse

Andrea Agnelli si è detto d’accordo con la decisione del governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite della Serie A nel prossimo mese. “Fa parte delle autorità assumere determinate decisioni, ai club spetta di rispettarle. La priorità -ha detto il presidente della Juventus- in questo momento deve essere la tutela pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus. Steven Zhang? Lo stimo molto, ci siamo confrontati qualche settimana fa e so che condividiamo le stesse priorità sull’emergenza coronavirus”.Agnelli ha anche rivelato di essersi confrontato di recente anche con il presidente dell’Inter Steven Zhang a proposito dell’emergenza Coronavirus.”Due settimane abbiamo cenato assieme e avevamo lungamente discusso dell’epidemia in corso, in Cina e non solo. Lo stimo molto, e so che anche per lui la priorità è la tutela della salute pubblica. Non spetta ai club assumere determinare iniziative, noi dobbiamo rispettare le leggi”. Sui danni economici al calcio italiano, in termini di mancati incassi nelle prossime giornate di Serie A, Agnelli ha preferito soprassedere. “In questo momento dobbiamo tutti concentrarci su questa emergenza, fare in modo che venga contenuta ed eventualmente risolta. Tutte le aziende verranno colpite, direttamente o indirettamente, da questa crisi. Voglio guardare questa situazione con realismo, e dunque mettere in atto ogni misura necessaria per combattere il virus. Ma anche con ottimismo, perché una soluzione si troverà”.

Emergenza cultura, sbloccare fondi pregressi

Sbloccare subito i contributi pregressi per il mondo della cultura piemontese. Di fronte all’emergenza coronavirus è questa la richiesta del Comitato Emergenza Cultura Piemonte, che da una decina d’anni aggrega piccole e medie imprese culturali della regione. “Le chiusure e le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus stanno mettendo in ginocchio decine di realtà piemontesi e centinaia di operatori del settore – sostiene il Comitato – All’incertezza del presente si aggiunge l’ormai cronico ritardo della Regione Piemonte nell’erogare i contributi al settore, fondi assegnati e stanziati nei bilanci regionali 2018 e 2019 che rappresentano un apporto determinante per lo svolgimento delle attività culturali, fondamentali per la qualità della vita di tutti. In questo momento così critico – sostiene il Comitato -, l’erogazione in tempi rapidi dei crediti pregressi, ripristinando i meccanismi di tutela in vigore nel recente passato, consentirebbe al settore di far fronte all’emergenza. E in futuro la regolarizzazione permetterebbe di lavorare in modo più sereno e costruttivo”.

Martella, virus ci distanzia ma serve coesione

“Nel pieno rispetto delle indispensabili misure di contenimento del Coronavirus, che richiedono distanze di sicurezza e divieti di aggregazione, la sfida cui tutti siamo chiamati è quella della coesione e della compattezza, con una assunzione comune ed individuale di responsabilità. Va proprio in questo senso l’approccio con il quale il governo sta affrontando l’emergenza, ovvero con una visione d’insieme. Perché da una situazione di questo tipo non si esce se non uniti. Bisogna invece essere consapevoli che maggiore sarà lo sforzo di collaborazione tra tutti e minore sarà il danno per tutti”. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella, secondo il quale “bisogna insistere sulla strada intrapresa, fatta di collaborazione tra livelli istituzionali: chi pensa di approfittare del momento per giocare ai distinguo di natura politica o per voler far credere all’opinione pubblica di essere più paladino di altri, non ha capito nulla della portata della sfida in corso”. “C’è una consapevolezza estesa – sostiene Martella – dei problemi molto seri che stanno investendo l’economia, interi settori commerciali e, non da ultime, le famiglie italiane. Non a caso è imminente l’approvazione di provvedimenti che guardano alle tante realtà in sofferenza”. “Contemporaneamente e conseguentemente bisogna insistere sulla fiducia. Si tratta di andare avanti nel cementare sintonia tra istituzioni e cittadini. Le scelte che si stanno compiendo sono frutto di ponderazione e conoscenza scientifica e tutti i cittadini sono chiamati all’osservanza di misure che richiedono e richiederanno certamente sacrifici ma che vanno appunto affrontate con spirito di vicinanza, malgrado il richiamo a distanziarci fisicamente. Le possibilità – conclude Martella – per uscirne più forti e più compatti di prima ci sono tutte”.

Piemonte, sospesi interventi chirurgici

Interventi chirurgici sospesi, ad eccezione di quelli salvavita, in Piemonte. E’ questa, secondo quanto si apprende, l’ultima decisione presa per far fronte all’emergenza coronavirus.

Con casi in Valle d’Aosta tutta l’Italia colpita

Con i primi due casi di positività al Coronavirus in Valle D’Aosta, tutte le regioni d’Italia risultano colpite dal virus. Secondo i dati forniti ieri dalla Protezione Civile, emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata.

