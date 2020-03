CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (17 marzo)

Ore 12

Renzi: “Da Governo primo passo,iniettare liquidità”

“Ieri il governo ha fatto un decreto, Gualtieri ha chiaro che è un primo passo. Quello che va migliorato lo miglioreremo, i soldi per fare queste cose ce li sta dando il debito pubblico, è importante avere una grande oculatezza ma dobbiamo a tutti i costi permettere alle famiglie di poter superare la quarantena e far sopravvivere le aziende iniettando liquidità”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi su facebook.

Renzi: “Giusto che Ue sia tutta zona rossa”

“E’ giusto che l’Europa sia zona rossa e questa vicenda cambierà il mondo e cambierà anche la corsa per la Casa Bianca, quello che succede negli Usa è impressionante, Trump per settimane ha detto che non era un problema il Coronavirus poi ora con Biden la sfida è proprio sulla sanità”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi in diretta facebook.

Tajani: “Ue usi fondi Mes per contrasto contagio “

“Serve coraggio. L’Europa utilizzi le centinaia di miliardi del Mes attuale nella guerra contro il coronavirus. Si trasformi in un fondo per lo sviluppo, senza troika e senza limitazioni alla sovranità nazionale. Il Mes diventi il meccanismo salva europei”. Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Svizzera chiude il valico in Valle Vigezzo

E’ chiuso dalla mezzanotte il valico italia-svizzero di Ponte Ribellesca-Camedo, che collega la valle Vigezzo (VCO) al Canton Ticino. Lo ha deciso il Consiglio federale elvetico che ha disposto il blocco di 130 piccoli valichi ai suoi confini Dal Ponte Ribellasca, transitano ogni giorno moltissimi frontalieri che partono dall’Ossola e dalla valle Vigezzo. Da stamattina per loro il percorso diventa più lungo: devono percorrere la tortuosa strada della valle Cannobina che scende verso il lago Maggiore e poi attraversare il confine di Piaggio Valmara (VCO) per potersi recare al lavoro. Nel Verbano Cusio Ossola resta aperto il valico di Iselle-Gondo verso il Canton Vallese. Il provvedimento del Consiglio federale elvetico è criticato dal deputato del Pd Enrico Borghi: “E’ stata una decisione unilaterale che creerà moltissimi problemi ai frontalieri della Valle Vigezzo e delle valli ossolane”. Il deputato ossolano, insieme con i colleghi parlamentari del Pd delle zone di frontiera, intende chiedere oggi ”un passo ufficiale della Farnesina nei confronti della Confederazione Elvetica”.

Da Fondazione Crc mezzo milione per l’emergenza

La Fondazione Crc di Cuneo ha deliberato un nuovo fondo di 500 mila euro per rispondere all’emergenza coronavirus nel settore socio-assistenziale della provincia. Fondi che si sommano ai 500 mila euro messi a disposizione la scorsa settimana a sostegno delle aziende sanitarie pubbliche, le due Asl Cn1 e Cn2 e l’opsedale Santa Croce e Carle. Le ulteriori risorse sono a disposizione di enti pubblici ed enti del Terzo settore della provincia di Cuneo attivi in questo ambito; saranno destinati a interventi urgenti di risposta alla situazione di emergenza che stiamo attraversando. “Con lo stanziamento di questo nuovo fondo – spiega il presidente della Fondazione Crc, Giandomenico Genta – la Fondazione vuole essere al fianco, in un momento di particolare difficoltà, della parte più fragile della nostra società e degli operatori”.

Biella sospende la tassa di soggiorno

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha deciso di sospendere ogni procedimento amministrativo. Con un atto di indirizzo appena deliberato, l’amministrazione ha sospeso l’applicazione della tassa di soggiorno. Tutto è rimandato per l’applicazione al 1° gennaio 2021. La tassa era stata reintrodotta durante la seduta del Consiglio comunale del 20 dicembre 2019, con l’obiettivo di realizzare un tesoretto utile allo sviluppo di attività turistiche, ma l’emergenza Covid-19 ha cambiato le priorità.

Compagnia San Paolo: bando Insiemeandràtuttobene

Dopo aver presentato il piano di intervento per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ala Compagnia di San Paolo lancia il bando “Insieme andrà tutto bene”, per attività e proposte di promozione della prossimità a favore di persone fragili, minori e famiglie in situazione di difficoltà nei territori del Piemonte e della Liguria. La prima finestra di presentazione è aperta e si chiude il 22 marzo.

Meloni: “Oggi orgoglio Tricolore anche a casa”

“Buon anniversario dell’Unità d’Italia. Oggi lo celebriamo pubblicando una foto con ciò che simboleggia la nostra splendida Nazione, che presto tornerà più forte di prima”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che in occasione del 17 marzo lancia in un video la campagna #orgogliotricolore. “Oggi è la festa dell’Unità Nazionale e Fratelli d’Italia chiede a tutti gli italiani di celebrare questa ricorrenza anche da casa, comprando e mangiando solo prodotti italiani e postando una foto con ciò che li rende più fieri di essere italiani: un libro, la bandiera Tricolore, uno scorcio, un prodotto, qualunque cosa faccia parte dell’orgoglio tricolore”, dice Meloni.

Ore 11

Studenti di Avigliana aprono una raccolta fondi

Una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale torinese Amedeo di Savoia è stata lanciata dagli studenti dell’istituto tecnico Galileo Galilei di Avigliana (Torino). “In questo momento – dicono- essere uniti è il miglior antidoto per sconfiggere il Coronavirus”. La campagna è “rivolta a tutti in modo da far sentire la nostra vicinanza in questo momento cosi difficile”.

Azienda di Villadossola dona elastici a chi produce mascherine

Elastici gratis per confezionare mascherine protettive. A metterli a disposizione è la Manifattura di Domodossola. “Vista e considerata l’emergenza sanitaria e finanziaria che sta colpendo il nostro Paese – spiega l’azienda in una nota – mettiamo a disposizione delle aziende interessate la nostra capacità produttiva per offrire gratuitamente gli elastici necessari alla produzione di maschere protettive”. La Manifattura di Domodossola è un’azienda che a sede a Villadossola (VCO). Dà lavoro ad un centinaio di persone, il 99 per cento delle quali donne. Opera nel settore tessile e nella produzione di articoli intrecciati per le industrie della moda, della pelletteria e dell’arredamento. Da anni la produzione finisce in gran parte all’estero e in parte alle grandi firme della moda come Hermes, Gucci e Louis Vuitton.

Casellati:” Gli Italiani scoprono la solidarietà”

L’Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo secolo: un’emergenza sanitaria che si è giorno dopo giorno trasformata in un’emergenza economica, finanziaria, sociale. Ma proprio in queste drammatiche giornate, gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà, di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati, sono e saranno sempre il collante della nostra nazione”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 159° anniversario dell’Unità d’Italia. “Il coraggio dei nostri medici, degli infermieri, del personale sanitario, delle forze dell’ordine e di tutti gli italiani che – afferma – con enormi sacrifici personali si stanno battendo per curare chi è ammalato e per contenere l’epidemia da coronavirus è lo stesso coraggio dei cittadini che si sono sacrificati per l’ideale dell’Unità nazionale”.”Il coraggio di un popolo che nell’Inno d’Italia cantato dai balconi delle case e nelle quotidiane manifestazioni di vicinanza a chi soffre situazioni di grande difficoltà, rinnova la sua unità, la sua identità, la sua forza morale” ha concluso.

Martina:”Unire le forze, senza polemiche”

“Dobbiamo unire le forze tutti insieme, senza fare polemiche inutili. L’obiettivo deve essere quello di massimizzare gli sforzi per reperire al più presto macchinari e personale”. Così l’ex segretario Pd Maurizio Martina, intervenendo ad Agorá in collegamento da Bergamo.

Carceri, Ostellari (Lega): “Bonafede obbedisce ai delinquenti”

“I delinquenti ordinano, il governo obbedisce: lo svuotacarceri di Bonafede è la resa dello Stato dopo le rivolte nelle case circondariali. È uno schiaffo agli italiani perbene e alle Forze dell’Ordine”. Lo dice il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia.

Conte: “Da 159 anni italiani sanno sempre rialzarsi”

“159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta”. Così su twitter il premier Giuseppe Conte in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia.

Zingaretti: “Siamo grande paese, ce la faremo”

“17 marzo, unità d’Italia. Siamo un grande paese che, unito e combattendo insieme, ce la farà”. Così su twitter il segretario Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Conte: “Serve unità, responsabilità, coraggio”

Grazie a coloro che stanno donando il sangue. Grazie ai medici e agli infermieri, ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco, alle donne e agli uomini delle forze armate e delle forze dell’ordine, per gli sforzi straordinari che stanno compiendo. Grazie ai farmacisti, a chi continua ad andare in fabbrica, a chi lavora nei supermercati, grazie ai tassisti che in queste ore accompagnano gratuitamente i medici in ospedale. Grazie a chi rispetta le regole”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Fb pubblicato in occasione dell’anniversario dell’unità d’Italia. “Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi”, conclude.

