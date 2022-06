CIRIE’. Sbarca in città il primo Pride della Provincia. E sarà un corteo allegro, colorato, pieno di musica, ma soprattutto dalla parte dei diritti.

La manifestazione è attesa per venerdì 24 giugno. Partirà dopo le 17 dalla stazione ferroviaria in direzione Corso Martiri e andrà a toccare luoghi simbolo della lotta per i diritti in città.

L’annuncio ha iniziato a correre da qualche giorno su Instagram. A pubblicarlo è provincia.lotta collettivo transfemminista intersezonale Ciriè, basso Canavese e Valli di Lanzo.