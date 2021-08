Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tutta l’Atletica Settimese è pronta a fare il tifo per Silvia Grua. La 45enne canavesana, a lungo podista con i colori biancoblu, si sta preparando per una grande impresa: sostenere la ricerca medico-scientifica e dare una speranza a migliaia di malati di tumore. Per fare questo, tenterà di raggiungere un dislivello positivo di 8848 metri, pari all’altezza dell’Everest, percorrendo la stessa salita in cima alla sua bicicletta.