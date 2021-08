Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. A metà Olimpiadi l’Italia ha già collezionato un totale di 27 medaglie. Vero, solo quattro sono d’oro, ma il totale ci pone al secondo posto in Europa e, soprattutto, rende l’idea di un movimento di base che magari non esprime talenti assoluti, ma che è in grado di garantire tanti atleti di altissimo livello in numerose discipline.