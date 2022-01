Arte e scienza possono viaggiare di pari passo ed unirsi per darsi sostegno, e questo è ciò che è recentemente successo.

Francesco Capello è un famoso pittore di livello internazionale che non ha di certo bisogno di presentazioni; “Prisma Laboratorio Artistico” è una nota realtà del chivassese che, oltre a diffondere l’arte attraverso i suoi corsi (disegno, pittura ed acquerello per tutte le età) e ad organizzare mostre, è sempre aperta alle collaborazioni: una su tutte quella con “Telethon”. Quest’anno alcuni membri di “Prisma” hanno realizzato delle etichette, interamente disegnate a mano, che sono state apposte su delle bottiglie magnum di vino rosso. Queste bottiglie serviranno per raccogliere fondi e sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

“Francesco Capello e gli artisti di ‘Prisma Laboratorio Artistico’ hanno voluto contribuire a sostenere Telethon. Nel laboratorio chivassese di via Platis 4, di cui sono responsabili Stella Sottile ed Alessandra Sgura, una vera fucina di talenti, negli ultimi mesi gli allievi si sono impegnati per produrre delle artistiche bottiglie magnum a favore di Telethon, con la supervisione del noto pittore chivassese Francesco Capello, anche lui cimentatosi nel disegnare e dipingere etichette. Meraviglioso il risultato – spiegano Renato Dutto, presidente della Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso, Bruno Ferrero, vice presidente, Antonio Di Rocco, segretario e Mimmo Scarano, tesoriere -. Queste stupende bottiglie verranno messe in palio nel corso di estrazione a premi che organizzeremo nei bar e negli esercizi commerciali di Chivasso e della zona, in occasione della prossima campagna di primavera Telethon, tra aprile e giugno 2022. Siamo certi di poter suscitare molto interesse tra i donatori, che saranno generosi e competeranno per aggiudicarsi queste artistiche bottiglie, che contengono un Barbera del Monferrato Doc. Un gustoso nettare che creerà un dilemma, come sempre accade in questi casi, tra lo stappare o tenere in vetrinetta queste splendide opere”.

Il Consiglio direttivo Uildm ed i volontari Telethon chivassesi esprimono, dunque, il grazie alle responsabili di ‘Prisma Laboratorio Artistico’, a Francesco Capello ed agli altri autori: Angela Sgura, Angelica Visone, Davide Petrila, Eleonora Abbruzzese, Francesca Zanetto, Luella Angioni e Nadia Naretto.

“Il progetto che abbiamo proposto loro nel settembre scorso, ottenendo immediatamente un’entusiastica adesione, ricalca, alla memoria, quello che un nostro caro amico e volontario Telethon scomparso, Giuseppe Fassino di Castelnuovo Don Bosco, attuò con successo una dozzina d’anni fa – spiegano Dutto e Ferrero -. Fassino riunì infatti una serie di artisti del Gassinese e Chierese, definendoli ‘Gruppo dei Pittori del Freisa’ (tra questi anche Luigi Biasi e Luigi Quaranta), i quali accettarono di dipingere gratuitamente per la nobile finalità di Telethon, sostituendo le normali tele dei loro quadri con il vetro di bottiglie Magnum, allora come adesso messe a disposizione dalla Cantina della Terra dei Santi di Castelnuovo, che ringraziamo. Dal progetto avviato da Fassino sortirono una cinquantina di bottiglie dipinte, che vennero messe all’asta in varie occasioni, con un’importante raccolta per Telethon. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla riproposizione del progetto a livello chivassese e lanciamo una appello ai baristi ed agli esercenti che vorranno ospitare le estrazioni a premi per Telethon”.

