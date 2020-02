CHIVASSO. Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Cinecittà 2020”

Venerdì 28 febbraio, alle 20.30, nella consueta location del Teatrino Civico di Piazza C. A. dalla Chiesa, sarà possibile assistere a un nuovo film selezionato per la rassegna cinematografica “Cinecittà 2020”, nata da una bella idea dell’“Università della Terza Età” di Chivasso, in collaborazione con il “Circolo Arci Zeta”, che vede anche l’amichevole partecipazione di “Bonfante” coi suoi dolci. Il tema prescelto è collegato agli eventi che si svolgeranno a Torino (“Città del Cinema 2020”) per celebrare il Museo del Cinema.

Stavolta il film proiettato sarà “La donna della domenica”, avente la regia di Luigi Comencini, e tratto dal torinesissimo best – seller di Fruttero e Lucentini. L’omicidio di un architetto, implicato in faccende poco pulite, porterà un commissario di polizia a indirizzare i suoi sospetti su alcuni esponenti dell’alta società, su una donna in particolare e sul suo confidente. Indagine dopo indagine il commissario scoprirà il colpevole. Un film avvincente. Ingresso 5 euro.

Commenti