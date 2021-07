Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. ‘ndrangheta, fumata bianca in Commissione: sì alla parte civile in “Platinum”. Tanto tuonò che alla fine si fece, pardon si farà, come volevano Liberamente e i consiglieri comunali di opposizione.

E’ in dirittura d’arrivo l’ordine del giorno avente come oggetto le “azioni per la legalità” che il Consiglio comunale di Chivasso approverà nella prossima seduta. A quanto pare, all’unanimità.

Dopo il tira e molla della commissione di un mese fa, il dibattito fine [...]