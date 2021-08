Ieri il Pd di Torino ha ufficializzato le sue liste per il Comune e per le Circoscrizioni. “Una lista esattamente metà donne e metà uomini, che sarà guidata dalle nostre 20 candidate, nei primi 20 posti della lista. Tra queste, le uscenti Foglietta, Grippo e Patriarca, Nadia Conticelli, ex consigliera regionale, la capolista, Gianna Pentenero, già assessore Regionale, e tanti innesti dalla società civile e dalle circoscrizioni“.

Lo annuncia in una nota [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)